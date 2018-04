Alijews Familie beherrscht die an Erdgas- und Erdölvorkommen reiche Ex-Sowjetrepublik seit Jahrzehnten. Ilham Alijew rückte nach dem Tod seines Vaters Heidar 2003 an die Staatsspitze und wurde 2008 und 2013 wiedergewählt. Die Opposition sprach jedes Mal von Wahlbetrug. AFP/nd

»Alle bisherigen Wahlen in Aserbaidschan wurden gefälscht und unter eklatanten Verletzungen des Wahlrechts abgehalten«, sagte Natig Schafarli von der oppositionellen Republikanischen Alternativen Bewegung. Der Leiter der Wahlkommission, Masahir Panachow, beteuerte dagegen am Mittwoch, es seien alle Bedingungen für »demokratische und transparente Wahlen« gegeben.

Zur Wahl aufgerufen waren 5,2 Millionen Bürger. Neben Amtsinhaber Alijew standen sieben weitere Kandidaten zur Wahl; sie sind aber kaum bekannt und führten so gut wie keinen Wahlkampf. Die Opposition sprach von Scheinkandidaten, die der Wahl einen legitimen Anstrich verleihen sollten.

Baku. Aserbaidschans autoritär regierender Staatschef Ilham Alijew ist bei der Präsidentschaftswahl auf einen sicheren Sieg zugesteuert. Die wichtigsten Oppositionsparteien boykottierten den Urnengang am Mittwoch. Sie beklagten einen unfairen Wahlkampf und befürchteten Wahlbetrug. Alijew ist seit 15 Jahren an der Macht und steht vor seiner vierten Amtszeit.

Arbeitsminister Heil will Vorschriften überprüfen

