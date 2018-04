Peking. Im diplomatischen Ringen um Nordkoreas Atomwaffen- und Raketenprogramm reist ein hoher chinesischer Unterhändler nach Pjöngjang. Minister Song Tao, Leiter der internationalen Abteilung des Zentralkomitees, werde eine Künstlertruppe begleiten, die am Freitag in Pjöngjang auftreten soll, berichtete Chinas Agentur Xinhua am Mittwoch. Im November hatte Song Pjöngjang besucht, ohne Fortschritte im Konflikt um Nordkoreas Atomprogramm machen zu können. Das Verhältnis war auch wegen den besonders von China umgesetzten Sanktionen auf einen Tiefpunkt gefallen. Mit dem Besuch von Staatschef Kim Jong Un im März in Peking haben sich die Länder wieder angenähert. dpa/nd