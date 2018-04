Der Österreicher Max Hollein wird neuer Direktor des Metropolitan Museums in New York. Der derzeitige Leiter des Fine-Arts- Museums in San Francisco werde seinen Job im Sommer antreten. Hollein sei ein »innovativer und inspirierender Museumsleiter«, heißt es aus dem Aufsichtsrat.

Hollein arbeitete zunächst am Guggenheim-Museum in New York und war danach lange Direktor der Schirn Kunsthalle und des Städel Museums in Frankfurt am Main.

Nach finanziellen Problemen musste der vorherige Direktor Thomas Campbell im vergangenen Jahr seinen Posten aufgeben. dpa/nd