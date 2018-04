Den Haag. Der Serbe Vojislav Seselj ist im Berufungsverfahren vom UN-Tribunal in Den Haag doch schuldig gesprochen und zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die Richter hoben am Mittwoch in Den Haag den Freispruch der ersten Instanz auf. Da die Strafe kürzer ist als die U-Haft, muss Seselj nicht mehr ins Gefängnis. Er war 2003 in Haft gekommen und wegen einer Krebserkrankung nach elf Jahren vorläufig entlassen worden. dpa/nd