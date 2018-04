Khartum. Sudans Präsident Omar al-Baschir hat die Freilassung aller politischen Gefangenen angeordnet. Wie die Agentur Suna am Dienstag meldete, erließ er ein entsprechendes Dekret. Die Maßnahme betrifft vor allem Aktivisten, die bei Demonstrationen gegen Preissteigerungen im Januar festgenommen worden waren. In mehreren Städten hatte es Proteste gegeben, nachdem vor allem die Preise für Brot gestiegen waren. Die Polizei ging gewaltsam gegen die Teilnehmer vor und nahm Hunderte fest. AFP/nd

