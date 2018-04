Die Worte sowohl Andrzej Dudas als auch Jarosław Kaczyńskis zur Enthüllung des Denkmals für die 96 Opfer des Flugzeugabsturzes von Smolensk waren ruhig und bedacht. Da war von Einigkeit im Gedenken die Rede, es klang nach Versöhnung statt Spaltung am achten Jahrestag der Katastrophe. Mit der versteinerten Verstetigung im Warschauer Stadtzentrum am Piłsudski-Platz sollen auch die monatlichen Demonstrationen enden. Jene Demonstrationen, die genau 96 Mal nominell nur dem Gedenken dienen sollten - tatsächlich aber auch die Spaltung der polnischen Gesellschaft offenbart und darüber hinaus auch noch verfestigt haben.

