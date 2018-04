Da unterschätzt er aber den Widerstandswillen der Bewohner. Doch vor allem nährt solch ein Vorgehen die Überzeugung, dass Macron und seine Regierung auf Neoliberalismus setzen und vor dem immer dringender werdenden Thema nachhaltige Wirtschaft Augen und Ohren verschließen. Wenn Macron hier nicht die Kurve kriegt und Dialogbereitschaft zeigt, hat er dort bald einen an Bürgerkrieg erinnernden Brandherd. Dieser droht dann immer mehr extreme und gewaltbereite Kräfte aus dem ganzen Land anzuziehen, die einen »Stellvertreterkrieg« mit dem verhassten Staat und seinen Sicherheitskräften ausfechten wollen.

Während in Frankreich abwechselnd die Piloten und Eisenbahner streiken und Studenten Universitäten blockieren, greift auf den Feldern um Notre-Dame-des-Landes ein anderer Konflikt um sich, der Präsident Emmanuel Macron Sorgen bereiten dürfte. Die jungen Leute, die die Felder, auf denen nun doch kein Flughafen gebaut wird, für biologische Landwirtschaft und alternativ-ökonomische Projekte nutzen wollen, liefern sich einen ungleichen Kampf mit 2500 hochgerüsteten Polizisten. Der kann noch Tage dauern, denn Innenminister Gérard Collomb, ein Hardliner aus dem engsten Kreis um Macron, will nicht eher haltmachen, als bis das letzte Haus dem Boden gleichgemacht ist.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Robert D. Meyer hält Recherchen in der Massentierhaltung für notwendig

Rainer Balcerowiak vermisst kämpferische Gewerkschaften. Vorbild könnten Arbeitskämpfe in Frankreich sein.

Uwe Kalbe über die Klausur der Großen Koalition in Meseberg

Ralf Klingsieck über die andauernde Räumung in Notre-Dame-des-Landes

Simon Poelchau über das rege Interesse zwielichtiger Finanzinvestoren an hiesigen Unternehmen

Stephan Fischer über polnisches Erinnern an die Smolensk-Katastrophe 2010

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!