Emy Fem, Trans-Sexwork-Aktivistin Foto: nd/Johanna Treblin

An der Kurfürstenstraße wird gebaut. Hohe Zäune schirmen ein großes Grundstück an der Genthiner Straße ab, das noch vor kurzem eine Brachfläche war. Dort hatten häufig Frauen schnelle Nummern mit Freiern, die sich ein Stundenhotel sparen wollten. Doch seit auch hier die Stadt immer mehr verdichtet wird, fallen Rückzugsorte für bezahlten Sex weg, und so häuft sich hier, was für viele Anwohner ein Ärgernis ist: Sex auf Spielplätzen, im Schatten von Erdgeschoss-Balkonen, in Innenhöfen von Wohnhäusern. Und dazu: Müll, benutzte Kondome, Exkremente.

Der Unmut im Kiez über den Straßenstrich ist gewachsen. Das zeigt auch eine Umfrage des Bezirksamts Mitte. 35,3 Prozent der Befragten fühlen sich durch »öffentlichen Vollzug von Geschlechtsverkehr« gestört - mehr noch als durch Fäkalien oder Müll. Gleichzeitig - und ganz anders als bei den anderen Störfaktoren - gaben 30,2 Prozent der Befragten an, sich »gar nicht« davon gestört zu fühlen. I...