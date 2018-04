Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Hochspeyer. Die rheinland-pfälzische Polizei hat im Kreis Kaiserslautern einen seltsam geformten Anhänger aus dem Verkehr gezogen. Die Halterin in Hochspeyer habe die Versicherungsbeiträge nicht gezahlt, teilte die Polizei in Kaiserslautern mit. Beamte hatten daher den Auftrag erhalten, die Kennzeichen des Anhängers zu »entstempeln«. Zu ihrer großen Verwunderung erzählte ihnen die 67-jährige Halterin, es handele sich bei dem Gefährt um eine Lokomotive. Sie bereite in dem Gerät darin auf Weihnachtsmärkten Maronen zu. »Auch wenn sie das Fahrzeug derzeit nicht benutzt, konnte die Entstempelung leider nicht verhindert werden«, hieß es im Polizeibericht. dpa/nd