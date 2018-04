Parchim. Die bei der Fusion des Mecklenburgischen Staatstheaters vereinbarte Ausrichtung des Standortes Parchim auf Kinder- und Jugendstücke gewinnt an Kontur. Künftig sollen fast alle Abendprogramme für Erwachsene aus Schwerin kommen, wie am Donnerstag in Parchim bekanntgegeben wurde. »Ab und zu« werde das Ensemble des Jungen Staatstheaters Parchim noch unterhaltende Abendprogramme in der Stadt anbieten, sagte Generalintendant Lars Tietje. Die erste Schauspiel-Inszenierung aus Schwerin soll am 20. April im Malsaal des Parchimer Theaters gezeigt werden: die Komödie »Kunst« der französischen Dramatikerin Yasmina Reza. Parchims Bürgermeister Dirk Flörke (CDU) sagte, er hoffe, dass die enge Verbindung des Theaters mit der Bevölkerung erhalten bleibe. dpa/nd