Halle. Ein neues Filmfestival in Halle soll wissenschaftliche Themen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Bei »Silbersalz2018« handele es sich um das erste internationale Wissenschaftsfilmfestival in Deutschland, teilte das Kulturministerium mit. Neben Filmpräsentationen werde es vom 28. Juni bis 1. Juli Workshops, Vorträge und Diskussionsrunden an 20 Veranstaltungsorten in der Stadt geben. Eingebunden sind unter anderem die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina und die Martin-Luther-Universität. dpa/nd