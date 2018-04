Helsinki. Die finnischen Behörden haben endgültig grünes Licht für den Bau der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 gegeben. Die letzte Genehmigung nach dem Wassergesetz liege jetzt vor, teilte die Regionalverwaltung für Südfinnland am Freitag mit. In der vergangenen Woche hatte bereits die Regierung zugestimmt. Nord Stream 2 soll russisches Erdgas über die Ostsee nach Mittel- und Westeuropa transportieren. Die Pipeline soll auf 374 Kilometern - und damit fast einem Drittel ihrer Länge - durch die sogenannte Ausschließliche Wirtschaftszone Finnlands geführt werden. Bevor sie verlegt werden könne, müssten mehr als 85 Weltkriegsminen unschädlich gemacht werden, die in diesem Gebiet lägen, teilte die Behörde mit. Die deutschen Behörden hatten Ende März bereits ihr Okay gegeben. Genehmigungen von Dänemark, Schweden und Russland stehen noch aus. Die Arbeiten sollen in diesem Frühjahr beginnen und Ende 2019 fertig sein. dpa/nd