Berlin. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will Elek-tro-Lastwagen vom kommendem Jahr an von der Lkw-Maut ausnehmen. Das Programm, das er bei der Klausurtagung des Kabinetts in Meseberg vorgestellt habe, sei eine Maßnahme zur Verbesserung der Luft in den Städten, sagte Scheuer der »Süddeutschen Zeitung« (Donnerstag). Damit winkt Unternehmen beim Umstieg eine jährliche Ersparnis von einigen tausend Euro pro Fahrzeug. Scheuer sprach von einem großen Anreiz für Transportunternehmen, auf umweltfreundliche Fahrzeuge umzusteigen. Mit dem Programm soll der bislang schleppende Einsatz von E-Lkw vorangetrieben werden. Bisher gibt es nur wenige serienreife Modelle. dpa/nd