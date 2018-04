Sarah Jochmann von der Kurierfahrer-Initiative »Liefern am Limit« Foto: Sebastian Weiermann

Am Bahnhof Köln-Ehrenfeld hängt ein Plakat, das auf Proteste des Vereins »aktion ./. arbeitsunrecht«, der anarchosyndikalistischen Freien Arbeiter-Union, der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten und der Basisinitiative »Liefern am Limit« an diesem Freitag in Köln und acht weiteren Städten hinweist. »Shame on you - Deliveroo« ist in großen Lettern zu lesen. Immer wenn ein Freitag der 13. bevorsteht, lässt die »aktion ./. arbeitsunrecht« abstimmen, über welchen Arbeitgeber aufgeklärt werden soll. Diesmal wurde der Lieferdienst Deliveroo ausgewählt, weil er erst die Schaffung eines Betriebsrates behindert hat und nach dessen Gründung die Verträge der Betriebsratsmitglieder nicht verlängerte. In wenigen Wochen wird es deswegen wohl keinen Betriebsrat mehr geben.

Als Sarah Jochmann das Plakat für den Aktionstag sieht, freut sie sich. Sie beantwortet derzeit Presseanfragen für »Liefern am Limit«, den Versuch von Kurierfahrern, durch ...