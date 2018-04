Kamenz. Mit einem Anteil von 44 Prozent an der deutschen Anbaufläche für Frischerbsen ist Sachsen der bedeutendste Produzent für dieses Gemüse in der Bundesrepublik. Es wuchs im vergangenen Jahr im Freiland auf insgesamt 2434 Hektar, wie das Statistische Landesamt Sachsen am Donnerstag in Kamenz mitteilte. Es seien gut 13 300 Tonnen Frischerbsen geerntet worden. 2017 wurden laut Statistik rund 59 900 Tonnen Gemüse im Freilandanbau und knapp 3500 Tonnen unter Schutzabdeckungen einschließlich Gewächshäusern eingebracht. Damit habe sich die Erntemenge gegenüber dem Vorjahr um 6700 Tonnen oder zwölf Prozent erhöht. Im Vergleich zu 2016 war die Anbaufläche für Gemüse um sechs Prozent größer. dpa/nd