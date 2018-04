Malchow. Wegen Erneuerung der Petersdorfer Brücken wird die Autobahn 19 bei Malchow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in den kommenden Tagen mehrfach voll gesperrt. Für Betonierarbeiten seien in den Nächten vom 16. zum 17. und vom 19. zum 20. April zwischen 19 und 5 Uhr Sperrungen sowohl in Richtung Rostock als auch in Richtung Berlin nötig, sagte ein Sprecher der Berliner Fernstraßenbaugesellschaft Deges am Donnerstag. Hinzu komme am 17. April von 10 bis 14 Uhr zwischen den Anschlussstellen Malchow und Waren eine Sperrung in Fahrtrichtung Berlin. Die A19 gilt als wichtigste Verkehrsroute zwischen Berlin und der Ostsee. dpa/nd