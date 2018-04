Beelitz. In Beelitz (Potsdam-Mittelmark) ist am Donnerstag offiziell die Spargelsaison eröffnet worden. Mit dem Maskottchen Spargelino und der diesjährigen Spargelkönigin Lara Luisa Kramer wurden die ersten Stangen gestochen. Sonne und Wärme lassen das Gemüse seit Tagen gut wachsen. Die Landwirte hatten lange gebangt, ob der Start der Saison nicht noch verschoben werden muss. In Beelitz wird seit 1861 Spargel angebaut: Der sandige Boden lässt das Gemüse dort gut wachsen. Traditionell wird es heute meist in der Region um Berlin verkauft. Die Saison dauert traditionell bis zum Johannistag am 24. Juni. dpa/nd