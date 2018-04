Die Windenergiebranche bietet in Berlin und Brandenburg Jobs für 9390 Beschäftigte.

Mit 52 im vergangenen Jahr dort in Betrieb genommenen Windrädern liegt die Uckermark im Vergleich mit den anderen brandenburgischen Landkreisen an der Spitze, gefolgt von der Prignitz mit 39 Windrädern und Teltow-Fläming mit 32. In Spree-Neiße wurde nur ein Windrad in Betrieb genommen, in Oberhavel überhaupt keins.

Die Windräder im Bundesland sind bis zur Nabe durchschnittlich 138 Meter hoch. af