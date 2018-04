Pjöngjang. Nordkoreas Parlament hat seine Frühjahrssitzung offensichtlich in Abwesenheit von Machthaber Kim Jong Un abgehalten. Kims Name erschien am Donnerstag nicht in der Liste der Anwesenden, die die Staatsmedien einen Tag nach der Sitzung in Pjöngjang veröffentlichten. Die Anwesenheit Kims gilt nicht als obligatorisch. Kim habe seit seiner Machtübernahme 2011 an sechs von acht Parlamentssitzungen teilgenommen, hatte das Vereinigungsministerium in Seoul vor der Tagung berichtet. Unklar blieb, ob seine Abwesenheit mit den Vorbereitungen auf geplante Gipfel mit Südkorea und den USA zusammenhing. In Berichten über die Sitzung wurden weder die Treffen noch das Atomprogramm genannt. Die Abgeordneten berieten demnach über die 2016 beschlossene Fünf-Jahres-Strategie zur Belebung der Wirtschaft und die Staatsfinanzen. dpa/nd