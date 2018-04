Die meisten nicht deutschen EU-Bürger ab 18 Jahren mit Hauptwohnung in Berlin kommen aus Polen. Mehr als 51 000 Menschen mit polnischer Staatsangehörigkeit lebten zum vergangenen Jahreswechsel in Berlin, teilte das Abgeordnetenhaus auf CDU-Anfrage mit. Ihre Zahl war seit 2015 um rund 4000 gestiegen. Zweitgrößte Gruppe unter den fast 250 000 Berliner EU-Ausländern sind demnach die Italiener (27 613), gefolgt von den Bulgaren (22 684). Laut Statistischem Bundesamt lebten in Deutschland Ende 2017 rund 4,7 Millionen Menschen aus anderen EU-Ländern. dpa/nd