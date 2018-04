Unter dem Titel »Sexy, aber nicht mehr so arm: mein Berlin« erscheint am 4. Mai das neue Buch des früheren Regierenden Bürgermeisters Klaus Wowereit (SPD). Nach Angaben des Verlags Edel Books gehe es um Wowereits »bewegtes unkonventionelles Politikerleben«, einen »kritischen Blick auf die Politikszene von heute« und natürlich um »sein« Berlin. Erzählt werde das Ganze »in gewohnt lockerem Plauderton, gespickt mit spannenden Hintergründen und unterhaltsamen Anekdoten«. Wowereit wird das Buch in Berlin selber vorstellen. 2008 hatte er in seinem erstes Buch »... und das ist auch gut so. Mein Leben für die Politik« Herkunft, Kindheit, Jugend und seinen Aufstieg in der Politik geschildert. dpa/nd