Einen Kurztrip in ihre Jugend hat US-Sänger David Hasselhoff (65) seinen Fans in Berlin beschert. Beim Auftakt zur »30 Jahre Looking For Freedom«-Tour präsentierte er am Mittwochabend Achtzigerjahre-Hits wie »Crazy For You« oder »Limbo Dance«. Viele Anhänger hatten »Knight Rider« und »Baywatch«-T-Shirts angezogen. Mit den beiden Serien feierte er in den 80er und 90er Jahren große Erfolge.

Ein Highlight des Abends war wohl Hasselhoffs selbstironische Nachstellung seiner Performance von »Looking For Freedom« von 1989 am Brandenburger Tor. Neben mehreren Balladen dominierten bei der Show in Berlin aber Gute-Laune-Songs, bei denen die Ordner an der Bühne alle Hände voll zu tun hatten. Immer wieder wollten Fans mit »The Hoff« Selfies schießen oder ihm Blumen überreichen.

Seine Tour führt Hasselhoff in mehrere deutsche Städte. Am 30. April singt er dann erneut in Berlin. dpa/nd