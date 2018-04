Weil Wohnungen fehlen, bleiben in Cottbus auch anerkannte Flüchtlinge in den Gemeinschaftsunterkünften

Polat forderte eine bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen für Integrationsaufgaben. Die Wohnsitzauflage sei »fatale und kurzsichtige Symbolpolitik«, sagte sie. Grüne und Linke als damalige Opposition sowie Flüchtlings- und Sozialverbände hatten den Wohnsitzzwang als Einschnitt in Grundrechte anerkannter Flüchtlinge abgelehnt.

Die integrationspolitische Sprecherin der Grünen, Filiz Polat, wirft der Bundesregierung »Desinteresse« an ihrem eigenen Gesetz vor. Mit der Umsetzung würden die Länder alleingelassen, sagte sie und ergänzte: »Die Folge ist wie so oft ein Flickenteppich und natürlich eine fehlende Datengrundlage für eine notwendige und zudem angekündigte Evaluierung.« Die Geltung der Wohnsitzauflage wurde im damaligen Integrationsgesetz auf drei Jahre befristet. Ohne Verlängerung würde die Regelung im August nächsten Jahres auslaufen.

Wie aus der Antwort, die dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt, weiter hervorgeht, liegen keine Erkenntnisse darüber vor, wie vielen Flüchtlingen seit Einführung der Regelung im August 2016 der Wohnort vorgeschrieben wurde. Auch über die Zahl von Härtefällen, in denen darauf verzichtet wurde, ist nichts bekannt. Ebenso unklar bleibt der Verwaltungsaufwand für die Durchsetzung der Auflage.

Ein Flüchtling aus Afghanistan hält seinen Aufenthaltsausweis in der Hand, auf dem "Erwerbstätigkeit nicht gestattet" steht.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Merkel: Keine deutsche Beteiligung an möglicher Militäraktion / Linkspartei kritisiert Maas

Gedenken in Auschwitz überschattet von Streit um polnisches Holocaust-Gesetz

Toten-Hosen-Sänger kritisiert bei Echo-Verleihung »ausgrenzende Provokation« in Rap-Texten

Die Zuweisung von Wohnorten an Geflüchtete wird wenig genutzt

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!