Die Nazca-Linien in Peru sind weltberühmt - jetzt haben Wissenschaftler ähnliche Scharrbilder in der Provinz Palpa dokumentiert. In etwa 30 Metern Höhe ließen sie Drohnen über die 50 sogenannten Geoglyphen fliegen und fotografierten geometrische Figuren sowie Darstellungen von Menschen und Tieren. 25 Bilder seien bislang noch nicht dokumentiert gewesen, sagte der Archäologe Johny Isla Cuadrado der peruanischen »El Comercio«. Die Scharrbilder in Palpa sind älter als die Nazca-Linien. Sie wurden zwischen 500 vor und 200 nach unserer Zeitrechnung angefertigt und stammen vor allem aus den Kulturen Paracas und Topará. dpa/nd