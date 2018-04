Was soll das sein

13. April 1983

Das Bundesverfassungsgericht erlässt eine einstweilige Verfügung gegen die für den 27. April geplante Volkszählung. Es waren zahlreiche Verfassungsbeschwerden eingegangen, die sich unter anderem auf Verletzung der freien Entfaltung der Persönlichkeit beriefen. Verschiedene Bürgerinitiativen hatten zudem das Prozedere kritisiert. Eine modifizierte Zählung erfolgte am 25. Mai 1987. In der BRD wurden insgesamt sieben, in der DDR vier Volkszählungen durchgeführt.

14. April 1988

Pakistan und Afghanistan sowie die USA und die Sowjetunion als Garantiemächte der verfeindeten Parteien im Land am Hindukusch unterzeichnen in Genf ein Abkommen, das den Weg für den Abzug der sowjetischen Truppen aus Afghanistan bis zum 15. Februar 1989 ebnet. Die afghanischen Dschihadisten, auf der Konferenz durch Pakistan vertreten, erklären ihren Willen zur Fortführung des Kampfes gegen eine wie auch immer bestückte kommunistische Regierung in Kabul.

16. April 1943

Der Schweizer Chemiker Albert Hoffmann entdeckt im Selbstversuch die stark halluzionogene Wirkung der Psychodroge LSD. Das Kürzel steht für Lysergsäurediethylamid. Hoffmann stieß auf die Droge bei der Suche nach einem Kreislaufstimulans. In den 1960er Jahren wird LSD Modedroge der Hippie- und Subkultur. Sowohl das Betäubungsmittelgesetz in Deutschland als auch das Suchtmittelgesetz in Österreich stufen LSD als »nicht verkehrsfähig« ein.