Dresden. Die Grünen haben die hohe Zahl befristeter Stellen an den sächsischen Hochschulen kritisiert. Nur 11,5 Prozent der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben eine unbefristete Stelle, rechnete die Abgeordnete Claudia Maicher vor. Bei Sachsens Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (SPD) müssten die Alarmglocken läuten. »Die Arbeit in der Wissenschaft ist und bleibt in Sachsen ohne Planungssicherheit«, sagte Maicher. Nach wie vor sei nicht einmal jedes dritte Beschäftigungsverhältnis, das aus Landesmitteln finanziert wird, unbefristet. Manche Betroffenen hätten einen Arbeitsvertrag mit weniger als sechs Monaten Gültigkeit. dpa/nd