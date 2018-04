Äußerlich schlicht: der geplante Neubau Abb.: Gedenkstätte Gardelegen/BHBVT

27. Januar 2018: Kranzniederlegung am Gedenkort Isenschnibbe Foto: dpa/P. Förster

Die Zeichnungen im Kriegstagebuch der 102. US-Division, die 1945 gegen die Wehrmacht Nazideutschlands kämpfte, wirken fast pittoresk. »Es gab auch Kultur«, steht unter dem Bild einer Burg im Westen Deutschlands. Kurz vor der Elbe aber erlebten die Soldaten das Grauen. Rote Flammen markieren in der gezeichneten Landkarte den Ort, dazu die Anmerkung: »Gardelegen was hell« - Gardelegen war die Hölle.

Kurz bevor die Befreier am 15. April 1945 die Kleinstadt in der Altmark erreichten, wurde dort ein grausames Massaker in dem an Verbrechen überreichen Krieg verübt. In jenen Tagen waren in der Stadt Tausende Häftlinge aus Außenlagern der Konzentrationslager Neuengamme und Mittelbau-Dora angekommen, die auf Todesmärsche getrieben worden waren. Am Abend des 13. April wurden über 1000 von ihnen in die Feldscheune von Gut Isenschnibbe gepfercht; dann wurde das Gebäude in Brand gesteckt. Nur wenigen gelang die Flucht. Sie wurden in umliegenden Orten und Wäldern von SS-Leuten, Angehörigen der Wehrmacht und des Volkssturms sowie der örtlichen Bevölkerung gejagt und ermordet. Allein in der Scheune kamen 1016 Menschen um.

Gardelegen ist schon lange ein Erinnerungsort; eine erste Tafel ließ bereits die US-Armee anbringen. In der DDR wurde eine Gedenkstätte eingerichtet, in der man die Toten pauschal zu »antifaschistischen Widerstandskämpfern« erklärte. Nach 1989 fühlte sich zunächst die Stadt Gardelegen für den Gedenkort verantwortlich; seit 2015 gibt es eine Kooperation mit der Stiftung Gedenkstätten des Landes Sachsen-Anhalt. Was es aber nie gab, war ein Gebäude, in dem Vorgeschichte und Hintergründe des Massakers erklärt und an Interessenten - etwa Schulklassen - vermittelt werden konnten. Gardelegen war, sagt Stiftungschef Kai Langer, eine »Freiluftgedenkstätte«.

Das soll sich ändern - endlich. Bereits als der Landtag Ende 2012 einstimmig die Übernahme des Gedenkorts in die Stiftung beschloss, drängte er auf eine Umgestaltung, die »wissenschaftlichen und pädagogischen Standards« genüge. Vier Jahre später wählten Jurys die Siegerentwürfe für ein Gebäude sowie die Gestaltung einer Dauerausstellung. Mitte 2018, so hoffte man, könne diese eröffnet werden. Dann gab es Turbulenzen: Der Landtag stellte zunächst kein Geld für den Neubau in den Haushalt ein - eine »Schocknachricht«, wie der Stadtrat Gardelegen befand. Erst massive Proteste bewirkten ein Umdenken. Im laufenden Doppeletat sind 2,85 Millionen eingeplant. Insgesamt soll der Neubau 3,7 Millionen Euro kosten.

Gäste der Veranstaltung, mit der am Sonntag an den 73. Jahrestag des Massakers erinnert wird, werden deshalb erstmals den Eindruck gewinnen, dass es vorangeht. Das Baufeld für den Neubau sei beräumt, sagt Andreas Froese-Karow, seit 2015 Leiter der Gedenkstätte; Ende Mai oder Anfang Juni soll der Grundstein gelegt werden. Es entsteht ein etwa 70 Meter langer Flachbau mit Wänden aus Sichtbeton, äußerlich schlicht, aber mit einer »gewissen Raffinesse«, sagt Langer. Zu den Vorgaben für die Architekten habe gehört, dass der Bau nicht in optische Konkurrenz zum eigentlichen Gedenkort treten dürfe - eine Mauer der Feldscheune und das Gräberfeld mit seinen weißen Kreuzen. Von innen aber werden große Panoramafenster den Blick auf diese eröffnen. Die künftige Dauerausstellung wird in einem Gang gezeigt, der das Gebäude in voller Länge durchzieht und exakt das letzte Wegstück des Todesmarsches nachzeichnet.

Das Gebäude soll in etwa 15 Monaten fertiggestellt sein, die Ausstellung selbst könnte im Herbst 2019 eröffnet werden. Zumindest Froese-Karow hat sie schon besichtigt - virtuell mittels 3-D-Brille. Die Technik wird beim beauftragten Leipziger Büro genutzt, um etwa die Lichtwirkung abschätzen zu können. Auch einige Exponate sind virtuell bereits platziert: Berichte der wenigen Überlebenden, Fotos, die US-Soldaten am Morgen des 15. April 1945 machten und die nur schwer erträglich sind, Akten der Ermittlungsverfahren, die es gegen mutmaßlich Beteiligte gab - und die in keinem Fall zu einer Verurteilung führten. Froese-Karow erhält inzwischen auch Gegenstände zugeschickt, so die Uniformjacke eines Befreiers. Was es freilich generell nicht gibt, sagt Langer, sind Bilddokumente von Todesmärschen. Um Eindrücke davon zu vermitteln, will man sich womöglich mit Mitteln der Graphic Novel behelfen. Generell, sagt Langer, sei es eine »große Herausforderung, einen solchen Massenmord darzustellen«.

Ist die Ausstellung eingeweiht, dürfte Gardelegen eine ganz eigene Rolle in der deutschen Gedenkstättenlandschaft spielen: als einziger Ort, an dem die Todesmärsche der KZ-Häftlinge im Zentrum stehen. Dieser sei damit ein »Erinnerungsort von bundesweiter, ja internationaler Relevanz«, stellte die Zeitschrift »Der rechte Rand« in einem Artikel im Mai 2017 fest. Weiteres Thema ist die Rolle der Bevölkerung - schließlich, so heißt es in dem Artikel, zeige Gardelegen exemplarisch, wie lange die »Volksgemeinschaft« auch angesichts des verlorenen Krieges noch für Hetze und Mord zu mobilisieren war. Auch um die Gedenkkultur in den Nachkriegsjahren wird es gehen - ein Gedenken, dessen Spuren in Gardelegen weiter allgegenwärtig sind.