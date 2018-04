Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Aachen. Das umstrittene belgische Kernkraftwerk Tihange 2 verletzt nach Einschätzung eines Expertennetzwerks internationale Sicherheitsmaßstäbe. Der Reaktor mit Tausenden Rissen müsse nach jetzigem Stand der Erkenntnisse vorerst stillgelegt werden, heißt es in einer Erklärung, die das Netzwerk Inrag bei seiner Fachtagung am Samstag verabschieden will. Die Herkunft der Risse sei nicht mit ausreichender Sicherheit geklärt. Die belgische Atomaufsicht gehe davon aus, dass sie bei der Produktion des Teils entstanden seien. Wolfgang Renneberg, früher Leiter der Abteilung für Reaktorsicherheit im Bundesumweltministerium, sagte, »ein Reaktorbehälter darf nicht kaputtgehen«. Die Bundesregierung hatte Belgien gebeten, Tihange 2 vom Netz zu nehmen. Die belgische Atomaufsicht sieht keinen Grund dafür. dpa/nd