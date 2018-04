Berlin. In der Türkei ist offenbar erneut ein Deutscher festgenommen worden. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es am Freitag in Berlin, man gehe von der Festnahme Adil Demircis aus. Eine Bestätigung der türkischen Behörden stehe noch aus. Die im Dezember aus türkischer Haft entlassene Mesale Tolu hatte am Freitag auf Twitter mitgeteilt, dass drei Reporter der linken Nachrichtenagentur Etkin News Agency in der Nacht zuvor festgenommen worden waren, darunter Demirci. Er hat, so Tolu, neben der deutschen auch die türkische Staatsbürgerschaft. epd/nd