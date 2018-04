Zagreb. Kroatien hat am Freitag die Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen vor Gewalt ratifiziert. Trotz Protesten konservativer Gegner stimmte das Parlament in Zagreb für den Schritt. Die Unterzeichnerstaaten der Konvention des Europarats verpflichten sich, jegliche Gewalt gegen Frauen und Mädchen sowie alle Formen häuslicher Gewalt als Verbrechen einzustufen und entsprechend zu bestrafen. 15 000 Menschen hatten am Donnerstagabend in Split gegen die Annahme der Istanbul-Konvention demonstriert. AFP/nd