Tel Aviv. Bei neuen Protesten an Israels Grenze zum Gazastreifen sind am Freitag 528 Palästinenser verletzt worden. Einige hätten Schussverletzungen erlitten, andere Tränengas eingeatmet, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit. Ein Sanitäterzelt sei von einer Tränengasgranate getroffen worden. Israels Armeesprecher Jonathan Conricus erklärte, die im Gazastreifen herrschende Hamas schicke Leute, um den Grenzzaun zu demolieren und nach Israel vorzudringen. Man bemühe sich, die Opferzahlen möglichst gering zu halten.

Fünf israelische Ex-Scharfschützen drückten in einem offenen Brief »Scham und Trauer« über die Vorfälle an der Gazagrenze aus. Die Mitglieder der Organisation Breaking the Silence (Das Schweigen brechen) kritisierten »militärische Befehle, die es Scharfschützen erlauben, scharfe Munition auf unbewaffnete Demonstranten zu feuern«. Ein israelischer Militär sagte dazu, es werde versucht, »unsere Scharfschützen in Verruf zu bringen - unsere Scharfschützen sind großartig.« dpa/nd