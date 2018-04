Was soll das sein

Bei seiner Anhörung im US-Kongress war von Facebook-Chef Mark Zuckerberg zu erfahren, dass im Zuge des Datenskandals auch Informationen von ihm selbst abgeschöpft worden seien. Ganz wie der junge Doktor Frankenstein hadere er schon seit geraumer Zeit mit jener Kreation, die ihm nun an den Kragen will. Mit bitterer Miene erinnerte sich der einstige Zauberlehrling jener Worte, mit denen er das Ungetüm vor Jahren ins Leben gerufen hatte: »Walle! Walle manche Strecke, dass, zum Zwecke, Daten fließen und mit reichem, vollem Schwalle zu dem Wohle sich ergießen.« Nach aller Kunst habe er sich um dessen Bändigung bemüht: »O du Ausgeburt der Hölle! Soll die ganze Welt ersaufen? Seh ich über jede Schwelle doch schon Datenströme laufen.« Vergeblich. Umso dankbarer zeigte sich Zuckerberg gegenüber den Regulierungsrufen, die Facebook nun bändigen sollen: »Ach, da kommt der Meister! Herr, die Not ist groß! Die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los.« mha