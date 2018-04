Was soll das sein

Der bisherige Sportstaatssekretär Christian Gaebler (SPD) wird neuer Chef der Senatskanzlei. Das teilte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Freitag mit. Der 53-jährige Gaebler gilt seit vielen Jahren als Vertrauter Müllers. Er folgt in der Senatskanzlei auf Björn Böhning, der als Staatssekretär in das Bundesarbeitsministerium gewechselt ist. Gaebler stammt aus Berlin und arbeitete mehrere Jahre als Verkehrsplaner. Er war 16 Jahre lang Abgeordneter im Abgeordnetenhaus, darunter zehn Jahre als Parlamentarischer Geschäftsführer. Seit 2011 ist Gaebler Staatssekretär: Zunächst war er für Stadtentwicklung zuständig, zuletzt war er Sportstaatssekretär. dpa/nd