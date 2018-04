Die nd-Frühjahrswanderung startet an diesem Sonntag, 15. April, von 9 bis 11 Uhr am U-Bahnhof Haselhorst (Linie U 7) in Berlin-Spandau, Ausgang zur Daumstraße hin. Zur Auswahl stehen zwei Strecken. Die kurze ist sieben Kilometer lang. Dafür sollte man zwei Stunden einplanen. Bei der langen Strecke sind 14 Kilometer zu bewältigen, was etwa vier Stunden dauern könnte. Ziel der 99. nd-Wanderung ist der Kulturbiergarten Jungfernheide am Heckerdamm 274. Wer nicht so gut zu Fuß ist oder aus anderen Gründen nicht wandern möchte, kann auch gleich ans Ziel kommen. Dort wird ab 12 Uhr gefeiert. Etwa 650 Meter vom Kulturbiergarten entfernt befindet sich der U-Bahnhof Halemweg (ebenfalls Linie U 7), der sich für die Heimreise nach der Wanderung empfiehlt. Die Start- und Wanderkarten gibt es wie immer kostenlos und jeder darf mitlaufen. Alle Leser der Tageszeitung und Menschen, die es vielleicht erst noch werden möchten, sind herzlich eingeladen, mit ihren Familien und ihrem Freundeskreis teilzunehmen.

Unterwegs sind Quizfragen ausgehängt. Die Antworten finden sich in der nd-Beilage »Commune« vom 31. März und in der nd-Wochenendausgabe vom 7. April in den zwei Beiträgen, mit denen die Wanderung in der Zeitung angekündigt wurde. Diese zwei Beiträge sind im Internet unter nd-online.de zu finden, und sie können alternativ auch noch am Ziel eingesehen werden. Einige der sechs Quizfragen lassen sich auch mit Allgemeinwissen beantworten, bei anderen Fragen dürfte das schwierig werden. Zu gewinnen gibt es 20 Preise. Der Hauptpreis ist wie stets ein Fahrrad. Verlost werden die Preise um 14.30 Uhr am Ziel. Unter den Wanderfreunden begrüßen wir diesmal auch die Bundestagsabgeordnete Evrim Sommer (LINKE), mit der es am Ziel gegen 13 Uhr ein Gespräch geben wird - unter anderem mit Fragen zur Situation in der Linkspartei und zur Lage der Kurden in der Türkei und in Syrien. Außerdem informieren wir über die Pläne für die 100. nd-Wanderung am 16. September. Angekündigt haben sich auch wieder die Bundestagsabgeordneten Petra Pau und Gesine Lötzsch.