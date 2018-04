Was soll das sein

Knapp fünf Monate bevor sich die Tore zur Lollapalooza Berlin öffnen,verkündeten die Veranstalter am Freitag das vollständige Line-up des Musikfestivals, das bereits zum vierten Mal in Berlin stattfinden wird.

Unter anderem mit The Weeknd, Kraftwerk, Imagine Dragons, The National sowie den Publikumslieblingen Casper, David Guetta, Liam Gallagher und Dua Lipa wurde von den Veranstaltern bereits im Vorfeld ein vielfältiges Booking versprochen. Gestern reihten sich außerdem die lokale Kapelle K.I.Z mit einer exklusiven Show sowie die Indie-Pop-Gruppe Von Wegen Lisbeth und die Hip Hop-Durchstarter FERG und Trettmann ins Line-up ein. nd

Lollapalooza Berlin, 8. und 9. September 2018, Olympiastadion; www.lollapaloozade.com