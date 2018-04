Am Samstag findet ein großes Familienfest mit Austellungen, Lesungen und Kultursenator Klaus Lederer statt. nd

Im Jubiläumsjahr ist LesArt mit mehr als 100 Veranstaltungen in der gesamten Stadt präsent. Gemeinsam mit zahlreichen Partnern der Berliner Stadtgesellschaft lädt LesArt Kinder, Jugendliche und Familien dazu ein, an besonderen Orten neue Bücher oder Klassiker kennenzulernen.

LesArt, das europaweit einzigartige Literaturhaus für Kinder und Jugendliche, feiert am Samstag sein 25-jähriges Bestehen. Seit dem Hans-Christian-Andersen-Tag 1993 werden im LesArt unter Einbeziehung aller Künste und Medien kreative Modelle zur literarisch-ästhetischen Bildung entwickelt. Diese gehen von kindlichen und jugendlichen Lebens-, Lese- und Bilderfahrungen aus.

