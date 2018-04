Was soll das sein

Trebbin. Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD) hat das Engagement von Naturschutzbeiräten gewürdigt. Die fachlichen Anforderungen an Naturschutzbehörden wachsen stetig, wie Vogelsänger anlässlich der Frühjahrstagung der ehrenamtlichen Naturschutzbeiräte in Trebbin (Teltow-Fläming) erklärte. »Die Unterstützung durch die Beiräte mit ihrem fachlichen, wissenschaftlichen und praktischen Know-how ist eine große Hilfe für die Behörden.« Die Beiräte, die aus sieben bis neun Mitgliedern bestehen, sollen Fehlentwicklungen in Natur und Landschaft entgegenwirken und Naturschutzbehörden mit Vorschlägen und Anregungen unterstützen. dpa/nd