Potsdam. Vor dem Start in die Badesaison suchen Hilfsorganisationen in Brandenburg noch Rettungsschwimmer. Bei der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes Brandenburg etwa sind derzeit rund 1000 Rettungsschwimmer ehrenamtlich tätig. Zwar könnten damit die Wachstationen besetzt werden, aber nur mit einer sehr hohen Belastung für jeden Einzelnen, sagte der DRK-Referent für Einsatzdienste, Lee Schumann. Mehr Rettungsschwimmer wären eine deutliche Entlastung. dpa/nd

