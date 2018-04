Jerusalem. Israels Armee hat einen besonders langen Tunnel aus dem Gazastreifen zerstört. Verteidigungsminister Avigdor Lieberman erklärte am Sonntag, es habe sich um den längsten und tiefsten Tunnel gehandelt, den Israel bisher entdeckt habe. Der kilometerlange Tunnel habe mehrere Meter weit auf israelisches Gebiet geführt, teilte ein Militärsprecher mit. Er habe aber noch keinen Ausgang gehabt.

Bei neuen Demonstrationen am Freitag wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza mehr als 120 Palästinenser durch Schüsse israelischer Soldaten verletzt. Ein Demonstrant wurde erschossen. Am Samstag wurden bei einer Explosion an der Grenze zu Israel vier Mitglieder der Organisation Islamischer Dschihad getötet. AFP/nd