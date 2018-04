Berlin. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat der Forderung von Umweltverbänden eine Absage erteilt, während der Arbeit der geplanten Kohlekommission die Genehmigungsverfahren für neue Kohlekraftwerke und -tagebaue ruhen zu lassen. Das geht aus der Antwort seines Ministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion hervor, wie der »Kölner Stadt-Anzeiger« berichtete. So heißt es, Maßnahmen zur Reduzierung und Beendigung der Kohleverstromung sollten erst in der Kommission »Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung« erarbeitet werden. Umweltverbände sollen dort vertreten sein und mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Gewerkschaften und den Regionen Strategien für einen Kohleausstieg entwickeln. AFP/nd

