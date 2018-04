Manila. Nach Kritik am harten Antidrogenkampf des philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte ist einem EU-Vertreter die Einreise verwehrt worden. Der Vize-generalsekretär der Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE), Giacomo Filibeck, wurde am Sonntag am Flughafen von Cebu festgenommen und abgeschoben, teilte die SPE mit. Der Italiener war 2017 Teil einer europäischen Delegation, die nach einem Philippinen-Besuch die Tötung tausender Menschen in Dutertes Antidrogenkampf angeprangert hatte. Er wollte nun an einem Treffen der philippinischen Oppositionspartei Akbayan teilnehmen. Akbayan-Parlamentarier Tom Villarin kritisierte das Einreiseverbot als »Maulkorberlass« der Regierung. Es werde deutlich, dass sich niemand mit der Lage der Menschenrechte auf den Philippinen befassen dürfe. Justizminister Menardo Guevarra erklärte, Filibeck habe gegen die Einreisebestimmungen verstoßen. Ausländern sei jegliche politische Aktivität auf den Philippinen untersagt. AFP/nd