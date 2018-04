Was soll das sein

Die neue ZDF-Reihe »Ella Schön« mit Annette Frier in der Hauptrolle hat auch mit ihrem zweiten Film dem ARD-»Tatort« einige Zuschauer abgenommen. Im Schnitt 5,22 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 14,9 Prozent) verfolgten am Sonntagabend ab 20.15 Uhr die Komödie »Das Ding mit der Liebe«, in der Frier eine Frau mit Asperger-Syndrom spielt.

Der »Tatort«-Krimi »Ich töte niemand« aus Franken mit dem Duo Dagmar Manzel und Fabian Hinrichs kam zeitgleich auf 8,68 Millionen Zuschauer (24,8 Prozent). In der Vorwoche wurden zum Start bei »Ella Schön« 5,19 Millionen Zuschauer gemessen und beim »Tatort« aus Frankfurt 8,37 Millionen. Die »Tagesschau« um 20 Uhr interessierte am Sonntag allein im Ersten 7,54 Millionen Zuschauer (24,4 Prozent).

Der RTL-Actionfilm »The Last Witch Hunter« mit Vin Diesel brachte es auf 2,99 Millionen Zuschauer (8,9 Prozent) und das Finale des Sat.1-Castingwettbewerbs »The Voice Kids« auf 2,17 Millionen (7,4 Prozent). Der ProSieben-Actionfilm »Fantastic 4« mit Jamie Bell verbuchte 1,99 Millionen Zuschauer (6,0 Prozent), die Vox-Show »Grill den Profi« 1,21 Millionen Zuschauer (4,3 Prozent), die Kabel-eins-Reportage »Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand« 0,93 Millionen (2,7 Prozent), das RTL-II-Liebesdrama »The Lucky One - für immer der Deine« 0,82 Millionen (2,5 Prozent) und der ZDFneo-Krimi »Bella Block: Für immer und immer« 0,62 Millionen (1,8 Prozent).

Im Jahresschnitt liegt das ZDF unter den deutschen Fernsehsendern bislang mit einem Marktanteil von 14,1 Prozent auf dem ersten Platz. Es folgt das Erste mit 12,0 Prozent vor dem privaten Marktführer RTL mit 8,9 Prozent. dpa/nd