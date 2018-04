Saarbrücken. Das Saarland und Rheinland-Pfalz wollen doch nicht gegen das französische Atomkraftwerk Cattenom klagen. Das habe kaum Aussicht auf Erfolg, teilten die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) und Saarlands Umweltstaatssekretär Roland Krämer (SPD) mit. Das habe eine juristische Prüfung des sicherheitstechnischen Gutachtens vom Darmstädter Öko-Institut ergeben. Das französische Recht sieht vor, dass Kläger Risiken und deren Wahrscheinlichkeit nachweisen müssen. Das würde teuer werden, Jahre dauern und keinen Erfolg garantieren. Die Risikomerkmale von Cattenom lägen auch bei anderen französischen AKW vor, was die Erfolgsaussichten reduziere. epd/nd

