Dublin. Der irische Pharmakonzern Shire will sein Krebsgeschäft für 2,4 Milliarden US-Dollar an den französischen Wettbewerber Servier verkaufen. Beide Firmen hätten sich darauf geeinigt, teilte Shire am Montag mit. Der Verkauf soll im zweiten oder dritten Quartal 2018 abgeschlossen werden. Mit der Onkologiesparte hatten die Iren 2017 rund 262 Millionen Dollar umgesetzt. Jüngst hatte der japanische Pharmakonzern Takeda Interesse an Shire gezeigt. Takeda muss nach britischem Kapitalmarktrecht bis zum 25. April ein Angebot abgeben oder die Übernahmepläne ad acta legen. dpa/nd