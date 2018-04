Mailand. Das Angebot der Lufthansa für die strauchelnde Airline Alitalia ist nach Aussage der italienischen Regierung das »vielversprechendste«. Alitalia erhielt nach eigenen Angaben drei Angebote - eines von der Lufthansa, eines vom britischen Billigflieger Easyjet; das dritte soll die ungarische Billigfluggesellschaft Wizzair abgegeben haben. Die Lufthansa hatte vergangene Woche erklärt, sie habe ihre Ideen für eine neu strukturierte »New Alitalia« vorgelegt. Easyjet will die Firma als Teil eines Konsortiums übernehmen. Alitalia schreibt seit Jahren Verluste. Im Mai 2017 wurde die Airline unter kommissarische Aufsicht gestellt. AFP/nd

