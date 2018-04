Was soll das sein

Der frühere Bundesverfassungsrichter Dieter Grimm erhält am 29. April den mit 15 000 Euro dotierten Hoffmann-von-Fallersleben-Preis für zeitkritische Literatur. Die Laudatio auf den international renommierten Rechtswissenschaftler werde Heribert Prantl von der »Süddeutschen Zeitung« halten, der selbst Jurist ist.

Der 1937 in Kassel geborene Grimm war von 1987 bis 1999 Bundesverfassungsrichter und lehrte zudem an zahlreichen Universitäten. Die Auszeichnung erinnert an den Vormärz-Dichter von Fallersleben. Frühere Preisträger waren unter anderem Peter Rühmkorf, Walter Kempowski und Juli Zeh. dpa/nd