München. Die bayerische Wissenschaftsministerin Marion Kiechle ist in die CSU eingetreten. »Es war ein leichter Schritt«, sagte die Politikerin der Zeitung »Der Neue Tag«. Die 58-Jährige - sie war bislang parteilos - ist seit dem 21. März Ministerin für Wissenschaft und Kunst im Kabinett von Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Vor ihrer Berufung leitete sie die Frauenklinik im Münchner Universitätsklinikum Rechts der Isar. Kiechle ist mit dem Sport-Kommentator Marcel Reif verheiratet. In der Vorwoche war auch der bayerische FDP-Politiker Tobias Thalhammer in die CSU eingetreten. »Die sogenannte neue FDP und ich passen nicht zusammen«, erklärte der 38-Jährige am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite. Der Amtsantritt von Markus Söder (CSU) als neuer Ministerpräsident habe ihn dazu bewegt, sich weiter politisch zu engagieren. dpa/nd