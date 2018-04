Halle. Sachsen-Anhalt hat wieder Einwohner verloren. Insgesamt seien Ende Juni vergangenen Jahres 2 229 687 Sachsen-Anhalter gezählt worden, teilte das Statistische Landesamt in Halle mit. Die Zahl verringerte sich im ersten Halbjahr 2017 um 6565 Einwohner. Hauptursache für den Rückgang sei das Geburtendefizit: Von Januar bis Juni 2017 wurden 8729 Kinder geboren und 17 082 Sterbefälle beurkundet. 24 727 Neu-Sachsen-Anhalter konnten begrüßt werden, während 22 906 Menschen das Bundesland verließen. Der Wanderungsgewinn habe das Geburtendefizit nicht kompensieren können, hieß es. So verringerte sich die Bevölkerungszahl um 0,3 Prozent. Magdeburg verzeichnete laut Statistik im ersten Halbjahr 2017 einen geringen Bevölkerungsgewinn von 0,1 Prozent, während Halle und Dessau-Roßlau sowie alle Landkreise Rückgänge verbuchten. dpa/nd

