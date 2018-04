Wismar. Der Bürgermeister von Wismar, Thomas Beyer (SPD), hat sein Amt, das er seit 2010 ausübt, im ersten Wahlgang verteidigt. Auf den 58-Jährigen entfielen bei der Wahl am Sonntag 56,3 Prozent der gültigen Stimmen. Er kann nun für weitere acht Jahre die rund 42 500 Einwohner zählende Hansestadt im Norden Mecklenburg-Vorpommerns regieren. Hans-Martin Helbig (FDP) kam auf 30,1 Prozent der Stimmen. Er war von CDU, Grünen und dem Für-Wismar-Forum unterstützt worden. Horst Krumpen (LINKE) erhielt 7,9 Prozent und Angelo Tewes (AfD) 5,8 Prozent der Stimmen. dpa/nd

