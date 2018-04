Schwerin. In Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt Schwerin haben rund 6500 Kinder und Erwachsene binnen einer Woche 18 Tonnen Müll eingesammelt. Das ist das Ergebnis des 23. Schweriner Frühjahrsputzes, wie die Veranstalter mitteilten. Aufgerufen zum Reinemachen hatten die Stadtwirtschaftlichen Dienstleistungen Schwerin (SDS). dpa/nd

